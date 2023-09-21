В Бельгии задумались о передаче F-16 Украине

«Мы попросили министерство обороны проверить, полностью ли истек срок службы наших самолетов. Мы должны рассмотреть все варианты. Если они все еще в чем-то полезны, то нам обязательно следует это изучить. Может быть, Украина использует бельгийские самолеты только для тренировок. Тогда требования другие», — пояснил Де Кроо.

Как отмечает VRT News, в бельгийском минобороны говорили о невозможности поставок истребителей Киеву, однако в последнее время в правящей партии призывают все же направить от 2 до 4 самолетов на Украину. По данным портала, в Бельгии всего 45 истребителей F-16, часть из них в будущем может быть заменена на F-35.