Минобороны передали партию модернизированных гаубиц «Мста-С»

«В результате модернизации одна из лучших в мире самоходных гаубиц "Мста-С" существенно расширила свои возможности. Теперь она может работать в режиме "огневой налет" и поражать цель одновременно несколькими снарядами по разным траекториям. Это уменьшает время нахождения установки на огневой позиции, позволяет быстро уходить от ответного удара», — сообщили в кластере обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха».