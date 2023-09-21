В МИД назвали учения НАТО провокационными и агрессивными

В МИД РФ заявили, что учения НАТО, отрабатывающие гипотетическое столкновение с Россией, носят «все более провокационный и агрессивный характер». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство.

В МИД подчеркнули, что учения альянса Steadfast Defender, которые должны состояться весной 2024 года, пройдут на территории сразу нескольких европейских стран при участии более 40 тысяч военнослужащих.

Дипломаты отметили, что на этих маневрах будет отрабатываться переброска американских солдат и техники в Европу, а также соответствующая логистика. В МИД отметили, что подобные учения намерено проводятся вблизи границ России.

«НАТО непрерывно в течение последних десятилетий наращивает масштабы своих учений. Они носят все более провокационный и агрессивный характер. Намерено проводятся в основном вблизи российских границ», - подчеркнули в министерстве.

Количество участников маневров НАТО и военной техники каждый год растет, страны альянса отрабатывают действие статьи о коллективной обороне.

«Если ранее в легендах подобных маневров альянса речь шла о некоем «воображаемом» противнике на востоке, то теперь натовцы не скрывают - они отрабатывают действия по отражению нападения именно со стороны России», - заявили в МИД.

Российские дипломаты отметили, что Москва, в свою очередь, предлагала НАТО различные инициативы по деэскалации и добровольно переносила учения вглубь страны.

Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр ранее рассказал, что в 2024 году альянс проведет крупнейшие со времен холодной войны учения Steadfast Defender. Более 40 тысяч военных альянса примут участие в маневрах в Германии, Польше и трех странах Балтии. СМИ писали, что в легенде учений коалиция во главе с Россией названа Occasus.