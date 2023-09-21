Спецоперация на Украине 21 сентября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 21 сентября 2023 года.

Экипажи танков Т-80 уничтожили командный пункт ВСУ на купянском направлении

Российские танки Т-80 уничтожили командный пункт Украины, сообщает ТАСС.

Это произошло на купянском направлении. Танкисты выдвинулись на передний край обороны противника и нанесли мощный огневой удар.

Получив подтверждение об уничтожении цели, экипажи скрылись за рельефом местности и убыли в район ожидания.

По данным Министерства обороны России, работа из закрытых огневых позиций на одном из самых тяжелых и важных участков купянского направления — приоритетная задача для танкистов России.

В США заявили, что ВСУ столкнулись с обороной, которой не было в Европе последние 80 лет

Несмотря на то, что Украина имеет в своем распоряжении современные танки и технику Запада, во время своего контрнаступления военные этой страны столкнулись на мощную оборону, сообщает «Газета.ру» со ссылкой на New York Times.

Когда ВСУ начали сопровождаемое «мясными штурмами» наступление, то они столкнулись с очень хорошо подготовленной обороной российской армии. Такого не было в Европе за последние 80 лет со времен Второй мировой войны.

В настоящее время ход украинского контрнаступления продолжает оставаться неясным.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 103 снаряда

За минувшие сутки военные Украины выпустила по населённым пунктам ДНР 103 снаряда, сообщает RT.

В результате обстрелов погибла мирная жительница. Ещё пять человек были травмированы.