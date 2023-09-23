Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

Воздушная тревога объявлена сразу в четырех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты для оповещения населения, разработанной Министерством цифровой трансформации страны.

По имеющейся информации, о возможной опасности предупредили жителей Николаевской и Днепропетровской областей. Также сирены включились на территории Полтавской и Харьковской областей. Кроме того, особый режим был объявлен на подконтрольной киевским властям части Херсонской области. Во всех указанных регионах воздушная тревога действовала с 4:13 до 4:28 (совпадает с мск).

В ночь на 23 сентября украинское издание "Зеркало недели" сообщило, что в городе Днепр произошло несколько взрывов. Согласно полученным сведениям, всего в населенном пункте произошли четыре взрыва. В то же время серия взрывов произошла в городе Запорожье, который контролируется украинским правительством.