Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

Воздушная тревога объявлена сразу в четырех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты для оповещения населения, разработанной Министерством цифровой трансформации страны.
По имеющейся информации, о возможной опасности предупредили жителей Николаевской и Днепропетровской областей. Также сирены включились на территории Полтавской и Харьковской областей. Кроме того, особый режим был объявлен на подконтрольной киевским властям части Херсонской области. Во всех указанных регионах воздушная тревога действовала с 4:13 до 4:28 (совпадает с мск).
В ночь на 23 сентября украинское издание "Зеркало недели" сообщило, что в городе Днепр произошло несколько взрывов. Согласно полученным сведениям, всего в населенном пункте произошли четыре взрыва. В то же время серия взрывов произошла в городе Запорожье, который контролируется украинским правительством.
Соответствующую информацию распространило издание "Страна", однако никакие подробности не уточнялись. Российские военные начали наносить удары по объектам украинской инфраструктуры 10 октября 2022 года. Операция началась спустя два дня после теракта на Крымском мосту, ответственность за организацию которого Москва возложила на Киев.