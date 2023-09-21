СМИ: в Киевской области прозвучали взрывы

Взрывы прогремели в Киевской области Украины. Об этом сообщает украинское издание "Зеркало недели".

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Издание подчеркивает, что первые публикации о мощных взрывах появились в 5:20 по мск. До этого мощные взрывы зафиксировали в городе Кременчуг Полтавской области Украины. 19 сентября в Мелитополе произошел взрыв. Предварительно, сработала система противовоздушной обороны. Городские власти призвали жителей сохранять спокойствие. До этого российские системы ПВО сбили четыре украинские ракеты над Запорожской областью. В небе над городом прозвучало несколько взрывов. По предварительным данным, никто не пострадал.

Накануне в Харьковской области Украины произошли взрывы. Глава областной военной администрации Олег Синегубов сообщил о взрывах в Харькове. 17 сентября стало известно о взрывах в Одесской области. Киев объяснил громкие звуки работой систем противовоздушной обороны.