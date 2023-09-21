В Германии предупредили ВСУ о «лучшем» оружии России

Беспилотник-камикадзе «Ланцет», который применяют Вооруженные силы России, способен поражать цели на большей дистанции, чем ожидалось. Об этом написал немецкий обозреватель Юлиан Репке.

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— Плохие новости для Украины: лучший российский дрон «Ланцет» теперь, судя по всему, доступен и в дальнобойной версии, — заявил он в социальной сети X.

До этого считалось, что эти беспилотники могут поражать цели на расстоянии до 45 километров, но после последнего удара БПЛА по истребителю ВСУ аппарату пришлось преодолеть почти 80 километров, отметил журналист.

Вооруженные силы Украины столкнулись с серьезными проблемами из-за беспилотников российской армии. Такое мнение высказал обозреватель издания Forbes Дэвид Экс. Начиненный взрывчаткой российский БПЛА поразил истребитель МиГ-29 на взлетно-посадочной полосе авиабазы Долгинцево около Кривого Рога. Журналист предположил, что данный удар «мог стать боевым дебютом нового «Ланцета».