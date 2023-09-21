Воздушная тревога объявлена в четырех областях Украины

В Днепропетровской, Харьковской, Полтавской и Сумской областях Украины объявили воздушную тревогу. Об это свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.

Отмечается, что тревога также объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области. Согласно онлайн-карте, сигнал тревоги прозвучал в указанных регионах с 3:52 по 3:55 (совпадает с мск). До этого взрывы произошли в Харьковской области на Украине. Поздно вечером 18 сентября в Харьковской области также произошли взрывы. Глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов написал в своем Telegram-канале о взрывах в Харькове. Также сегодня ночью взрывы были слышны в Славянске и Краматорске.