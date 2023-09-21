В США предостерегли ВСУ об опасных переменах

У армии Украины есть около шести недель до начала сезона непогоды, сообщает Foreign Policy.

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По данным издания, она помешает вести боевые действия. Через этот промежуток времени дождь начнет влиять на ландшафт, превращая сухую почву в грязь. Тогда проблемы возникнут у предоставленных Abrams, Bradley и Striker американского производства.

При этом официальные лица США считают, что Киев может продолжать добиваться прогресса в области легких мобильных атак.