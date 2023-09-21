В США предостерегли ВСУ об опасных переменах
По данным издания, она помешает вести боевые действия. Через этот промежуток времени дождь начнет влиять на ландшафт, превращая сухую почву в грязь. Тогда проблемы возникнут у предоставленных Abrams, Bradley и Striker американского производства.
При этом официальные лица США считают, что Киев может продолжать добиваться прогресса в области легких мобильных атак.
До этого момента Вашингтон завершит 10-недельную танковую подготовку на армейской базе Графенвор на юго-востоке Германии. Батальон из 31 машины должен быть доставлен в течение нескольких недель, сообщил во вторник высокопоставленный военный чиновник США. Дания также предоставляет более совершенные танки «Леопард» и советские Т-72.
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