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В США предостерегли ВСУ об опасных переменах

У армии Украины есть около шести недель до начала сезона непогоды, сообщает Foreign Policy.

В США предостерегли ВСУ об опасных переменах
© Министерство обороны Украины

По данным издания, она помешает вести боевые действия. Через этот промежуток времени дождь начнет влиять на ландшафт, превращая сухую почву в грязь. Тогда проблемы возникнут у предоставленных Abrams, Bradley и Striker американского производства.

При этом официальные лица США считают, что Киев может продолжать добиваться прогресса в области легких мобильных атак.

До этого момента Вашингтон завершит 10-недельную танковую подготовку на армейской базе Графенвор на юго-востоке Германии. Батальон из 31 машины должен быть доставлен в течение нескольких недель, сообщил во вторник высокопоставленный военный чиновник США. Дания также предоставляет более совершенные танки «Леопард» и советские Т-72.

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