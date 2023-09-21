Российские танкисты уничтожили командный пункт ВСУ

Экипажи танков Т-80 группировки войск «Запад» уничтожили командный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Об этом сообщило в Минобороны (МО) РФ в Telegram .

«Танкисты получили задачу уничтожить цели: командный и опорный пункты противника. Экипажи боевых машин вели огонь с закрытых огневых позиций. Получив подтверждение об уничтожении противника, они скрылись за рельефом местности и убыли в район ожидания», — сказано в публикации.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили украинский пункт боепитания под Синьковкой на купянском направлении. Кроме того, бойцами РФ были поражены живая сила и техника 14-й и 32-й механизированных, 25-й воздушно-десантной и 95-й десантно-штурмовой бригад и подразделений территориальной обороны.