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В США предупредили ВСУ об опасных переменах на поле боя

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть около шести недель до начала сезона непогоды, который помешает вести боевые действия. Об этом предупредил обозреватель Foreign Policy Джек Детч.

В США предупредили ВСУ об опасных переменах на поле боя
© globallookpress.com

«У Украины осталось примерно шесть недель сезона ведения боевых действий, прежде чем дождь начнет влиять на ландшафт, превращая сухую почву в грязь», — отметил журналист.

В частности, из-за подобных условий проблемы возникнут у предоставленных США Abrams, Bradley и Striker, резюмировал Джек Детч.

Ранее глава Генштаба США Марк Милли заявил, что контрнаступление Вооруженных сил Украины затянулось из-за общего состояния войск. По его словам, желание Украины вытеснить российские войска военным путем — это очень высокая планка.

Кроме того, в Германии ранее заявили, что глава Госдепартамента США Энтони Блинкен соврал о том, что в мае 2023 года Вооруженные силы Украины располагали всеми средствами, чтобы пойти в успешное контрнаступление. Журналисты подчеркнули, что контрнаступление ВСУ постоянно откладывалось, а результат не оправдал ожиданий Запада.

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