Глава Евросовета заявил, что ЕС дает Украине оружие для самозащиты

Европейский союз предоставляет Киеву оружие только для самообороны, а не для атак на российскую территорию, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление глава Европейского совета Шарля Мишеля.

Об этом он заявил во время общения с прессой в рамках сессии Генеральной Ассамблеи ООН. По словам политика, таким образом, оказывается помощь Украине в защите территории. Мишель указал на важность того, чтобы соглашение с бывшей советской республикой соблюдалось.

«Мы даем Украине оружие для самообороны», — указал он.