Белый дом прокомментировал траты на Украину

В Белом доме заявили, что Украина получила от Соединенных Штатов все, что просила для проведения контрнаступления. Об этом сообщает РИА Новости .

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве не знают, смогут ли Вооруженные силы Украины в этом году добиться прорыва в контрнаступлении.