$96.22-0.42102.92-0.17

Белый дом прокомментировал траты на Украину

В Белом доме заявили, что Украина получила от Соединенных Штатов все, что просила для проведения контрнаступления. Об этом сообщает РИА Новости.

Белый дом прокомментировал траты на Украину
© Reuters

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий сообщил о возможном начале третьей волны контрнаступления ВСУ в сентябре.

«Все планы противника известны, их движения легко предугадать», — заявил он.

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Киеве не знают, смогут ли Вооруженные силы Украины в этом году добиться прорыва в контрнаступлении.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости