DPA: учения НАТО на Балтике завершились на 40 часов раньше запланированного срока

Крупные военно-морские учения НАТО в Балтийском море под названием "Северное побережье", в которых приняли участие порядка 30 кораблей и более 3 тыс. военнослужащих западных стран, завершились в среду на 40 часов раньше запланированного срока. Об этом пишет агентство DPA со ссылкой на адмирала ВМС Германии Штефана Хайша.

Маневры завершились у берегов Латвии и Эстонии спустя 10 дней после начала 9 сентября. Ими командовали ВМС ФРГ из нового морского штаба в Ростоке. Германия стремится предоставить НАТО этот объект в качестве регионального морского штаба, способного осуществлять руководство операциями альянса в Балтийском море в случае конфликта. Как отметил Хайш, все участники получили большую пользу от учений с точки зрения их собственной оперативной готовности и сотрудничества.

В ходе маневров участники наблюдали за ВМФ России. Учитывая положительный результат и продолжающуюся плохую погоду, Хайш, который руководил учениями, завершил их раньше, чем планировалось - не в последнюю очередь для защиты личного состава и материалов.

"В целом российские корабли и авиация вели себя так, как и ожидалось, никакой провокации или эскалации не было. Мы продемонстрировали свою оперативную готовность и были бдительны. Я думаю, что в ВМФ России это очень хорошо осознавали", - подчеркнул Хайш.