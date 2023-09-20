Киев забраковал вторую партию танков Leopard 1
Украинские военные забраковали вторую партию немецких танков Leopard 1 из-за технических неисправностей. Об этом пишет обозреватель Найджел Джонс в статье для журнала The Spectator.
По его данным, Киев обосновал отказ тем, что украинским инженерам не хватает навыков и подготовки для ремонта такой сложной бронетехники.
Автор статьи отметил, что ранее Украина также отказывалась принять немецкие танки, при том, что испытывала и испытывает отчаянную потребность в бронетехнике.
Берлин крайне неохотно, после долгих дебатов о мудрости и моральности отправки танков на Украину, согласился поставить «Леопарды», напомнил обозреватель.
Соответственно, поведение Киева вызовет в ФРГ серьезные вопросы, предположил он.
В частности, в Берлине могут задуматься о том, что если украинцы не в состоянии отремонтировать основные боевые танки первого поколения, то смогут ли они справиться с намного более сложными Leopard 2.
С высокой долей вероятности, резюмировал Джонс, «тевтонские танки не придут на помощь Украине» в ближайшей перспективе.