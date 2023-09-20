Минобороны РФ сообщило о девяти нарушениях воздушного пространства Сирии

Истребители и беспилотные летательные аппараты проамериканской коалиции за прошедшие сутки девять раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, где пролегают международные воздушные трассы. Об этом сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

"В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано девять нарушений парой истребителей F-35, двумя парами истребителей F-16 и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C "коалиции". Подобными действиями "коалиция" продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии", - сказал Кулить.

По словам контр-адмирала, за сутки со стороны "коалиции" зафиксировано 13 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов.