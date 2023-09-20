Минобороны Азербайджана выпустило заявление по факту гибели миротворцев РФ

Следователи Азербайджана и России работают на месте гибели двух военнослужащих российского миротворческого контингента. Об этом пишет пресс-служба Минобороны республики на своем официальном сайте.

Инцидент произошел в среду, 20 сентября, в районе населенного пункта Джанятаг. Неизвестные обстреляли автомобиль "УАЗ Патриот", принадлежащий миротворческому контингенту РФ. Погибли двое российских военнослужащих.

В Минобороны Азербайджана отметили, что правоохранители работают на месте обстрела с тем, чтобы расследовать все причины и обстоятельства происшествия.

В ведомстве выразили глубочайшие соболезнования руководству Министерства обороны России, командованию российского миротворческого контингента, семьям и родственникам погибших военнослужащих.