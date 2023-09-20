Соединенные Штаты Америки могут перестать поддерживать президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в среду, 20 сентября, написал старший научный сотрудник Центра политики безопасности Йорктаунского института Стивен Брайен в статье для Asia Times.

— Зеленский, возможно, и сможет убедить конгресс выделить дополнительные средства. Но это может оказаться и его последней «победой», — заявил он.

Эксперт добавил, что украинский лидер может получить урезанный пакет помощи, а затем будет отправлен в отставку, из которой едва ли вернется.

Также Брайан подчеркнул, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогли прорвать российскую оборону, несмотря на оружие, которое поставляло им НАТО. При этом, наступление украинских войск продолжает набирать обороты, что приводит только к росту потерь как среди личного состава, так и вооружений, приводит его слова Asia Times.

Незадолго до этого член палаты представителей Конгресса США Байрон Дональдс заявил, что Зеленский приехал не вовремя, так как у Конгресса нет для него денег. В свою очередь координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби высказался, что в США видят рост критики среди конгрессменов — они выражают недовольство из-за непомерного расхода бюджета для помощи Украине.