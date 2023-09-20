Шойгу наделил военных правом задерживать проникших на объекты ВС РФ

Ранее Шойгу утвердил перечень заболеваний, с которыми нельзя служить по контракту в ВС РФ в период мобилизации, военного положения и военного времени. В него, в частности, вошли ВИЧ, гепатит В и С, сахарный диабет I типа, злокачественные опухоли и др.