Шойгу наделил военных правом задерживать проникших на объекты ВС РФ

Сергей Шойгу наделил военнослужащих правом задерживать проникших на объекты ВС РФ
Министр обороны, в частности, утвердил перечень должностных лиц, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях и проводить задержание.
В списке: командир и дежурный войсковой части (корабля); начальник штаба; офицеры службы защиты гостайны; военный комендант железнодорожного (водного) участка и станции (порта, аэропорта).
Приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Ранее Шойгу утвердил перечень заболеваний, с которыми нельзя служить по контракту в ВС РФ в период мобилизации, военного положения и военного времени. В него, в частности, вошли ВИЧ, гепатит В и С, сахарный диабет I типа, злокачественные опухоли и др.