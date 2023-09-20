Байден объявит о новом пакете военной помощи Украине

Глава США Джо Байден в четверг, 21 сентября, может объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Президент, по данным источника, намеревается объявить о пакете во время визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон.

Размеры и состав пакета пока не разглашаются.

Напомним, что США отправляют разнообразную военную технику и вооружения на Украину с 2014 года. В 2022-2023 годах пакеты военной помощи значительно выросли в количественном и качественном выражении. Вашингтон включил в них БМП, БТР, грузовики, основные боевые танки.

Кроме того, на Украину осуществляют поставки Германия, Швеция, Франция, Великобритания, Нидерланды и ряд других стран.