В России раскрыли способ уничтожения американских танков Abrams

«Танк Abrams является основным танком армии Соединенных Штатов Америки. Помимо США танк стоит на вооружении Ирака, Кувейта, Марокко, Саудовской Аравии, Тайваня и Египта. Кстати, у Египта их более тысячи единиц. А всего их выпустили более 10 тысяч. Ранее танки применялись во время войны в Персидском заливе, в Ираке и в Афганистане. Он разрабатывался в 70-х годах, а серийно начал производится с начала 80-х», — сказал Спиридонов.