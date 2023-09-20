Руководители ключевых ведомств США одобрили поставку Киеву дальнобойных ракет ATACMS, рассказал в статье для Foreign Policy обозреватель Джек Детч. Вместе с тем, уточнил он, окончательное решение будет за главой Соединенных Штатов Джо Байденом.

«Если этого не произойдет, то только потому, что сам Байден сказал нет», - заметил аналитик.

Эксперт подчеркнул, что Вашингтон не желает доводить ситуацию до критического уровня. На фоне этого, добавил он, официальные лица принимают решения по поставкам крайне осторожно и обдуманно.

Напомним, что главы государств и правительств западных стран постоянно заявляют о рисках поставок ВСУ мощных, современных вооружений. Они отмечают, что тщательно обдумывают все свои действия, говорят, что опасаются эскалации конфликта.