СМИ: все ведомства в США одобрили поставки Украине ракет ATACMS
Руководители ключевых ведомств США одобрили поставку Киеву дальнобойных ракет ATACMS, рассказал в статье для Foreign Policy обозреватель Джек Детч. Вместе с тем, уточнил он, окончательное решение будет за главой Соединенных Штатов Джо Байденом.
«Если этого не произойдет, то только потому, что сам Байден сказал нет», - заметил аналитик.
Эксперт подчеркнул, что Вашингтон не желает доводить ситуацию до критического уровня. На фоне этого, добавил он, официальные лица принимают решения по поставкам крайне осторожно и обдуманно.
Напомним, что главы государств и правительств западных стран постоянно заявляют о рисках поставок ВСУ мощных, современных вооружений. Они отмечают, что тщательно обдумывают все свои действия, говорят, что опасаются эскалации конфликта.
Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил, что не исключает поставки ракет Taurus на Украину. Вместе с тем, заметил он, Берлин опасается предпринимать шаги, которые могут привести к фатальным последствиям.