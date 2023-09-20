Зеленский признался, что не уверен в успехе контрнаступления ВСУ
Владимир Зеленский признался, что не уверен в успехе контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом он заявил в интервью CNN.
«Я думаю, что никто этого не знает, правда», — сказал он в ответ на вопрос, возможен ли прорыв в ближайшие месяцы.
Зеленский добавил, что все еще ждет от США ракеты дальнего радиуса действия ATACMS и уверен, что скоро их передадут. По его словам, возможный отказ Вашингтона от поставок станет для Киева «большой потерей».
При этом украинский лидер не согласился с тем, что в вопросе применения ВСУ военной силы против Крыма у Вашингтона и Киева есть разногласия. Зеленский утверждает, что в этом вопросе взгляды двух стран совпадают.
Напомним, что 19 сентября спикер палаты представителей конгресса США Кевин Маккарти заявил, что на встрече с Зеленским 21 сентября не собирается гарантировать ему новый раунд финансирования Украины.