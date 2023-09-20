Россия удвоила производство ключевых видов боевой техники

Ключевые виды боевой техники начали производить больше, чем в два раза по отношению к 2022 году, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Выпуск востребованных образцов за первые восемь месяцев 2023 года увеличили кратно, это касается и ключевых видов боевой техники, их изготовление выросло более чем вдвое, заявил глава правительства, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что сложные производственные процессы удалось наладить в «беспрецедентно сжатые сроки». Также увеличилось производство автомобилей, систем связи, средств радиоэлектронной борьбы и разведки.