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Мишустин сообщил о двукратном росте производства ключевых видов боевой техники

Ключевые виды боевой техники начали производить больше, чем в два раза по отношению к 2022 году, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

Россия удвоила производство ключевых видов боевой техники
© РИА Новости

Выпуск востребованных образцов за первые восемь месяцев 2023 года увеличили кратно, это касается и ключевых видов боевой техники, их изготовление выросло более чем вдвое, заявил глава правительства, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что сложные производственные процессы удалось наладить в «беспрецедентно сжатые сроки». Также увеличилось производство автомобилей, систем связи, средств радиоэлектронной борьбы и разведки.

Ранее президент Владимир Путин отмечал, что своевременное и полное обеспечение войск, задействованных в СВО, является стратегической задачей российского ОПК. Он указывал, что производство бронетехники на российских предприятиях ОПК выросло вдвое.

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