Россия удвоила производство ключевых видов боевой техники

Мишустин сообщил о двукратном росте производства ключевых видов боевой техники
Ключевые виды боевой техники начали производить больше, чем в два раза по отношению к 2022 году, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
Выпуск востребованных образцов за первые восемь месяцев 2023 года увеличили кратно, это касается и ключевых видов боевой техники, их изготовление выросло более чем вдвое, заявил глава правительства, передает ТАСС.
Он подчеркнул, что сложные производственные процессы удалось наладить в «беспрецедентно сжатые сроки». Также увеличилось производство автомобилей, систем связи, средств радиоэлектронной борьбы и разведки.
Ранее президент Владимир Путин отмечал, что своевременное и полное обеспечение войск, задействованных в СВО, является стратегической задачей российского ОПК. Он указывал, что производство бронетехники на российских предприятиях ОПК выросло вдвое.