План Вооруженных сил Украины (ВСУ) по осуществлению контрнаступления не работает. Об это свидетельствует тот факт, что украинским бойцам за несколько месяцев военных действий удалось захватить менее 0,25 процента территории, которую Киев считал своей, по сравнению с теми позициями, которые они контролировали в июне, сообщает британское издание The Economist.

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«Контрнаступление было основано на надежде, что украинские солдаты, оснащенные современным западным оружием и прошедшие обучение в Германии, отберут достаточно территории, чтобы обеспечить сильную позицию на любых последующих переговорах. Этот план не работает», — говорится в статье.

Отмечается, что Киеву не удалось значительно изменить ситуацию на фронте. Издание подчеркнуло, что у ВСУ в ближайшие недели еще есть шанс совершить прорыв, но, учитывая события последних трех месяцев, это вряд ли случится.