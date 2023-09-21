В Киеве заявили, что Украине не нужны самолеты Mirage

"Для нас важна любая помощь, но не в виде Mirage 2000. Мы уже про это говорили много раз", - сказал Игнат на брифинге в медиацентре "Украина", который транслировался в YouTube. Не заинтересована, по его словам, Украина и в американском A-10. "Ну, штурмовик A-10, чем он может помочь, если российская ПВО его просто уничтожит? - сказал он. - Не можем мы сейчас себе позволить брать что угодно из авиационного парка. Это просто нерационально, это просто будет истощать работу наших людей".