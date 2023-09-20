МО РФ сообщило о перехвате четырех ракет Storm Shadow

Средства противовоздушной обороны РФ за прошедшие сутки перехватили четыре ракеты Storm Shadow и пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч". Кроме того, уничтожены 42 беспилотных летательных аппарата ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ.