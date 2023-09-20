МО РФ сообщило о перехвате четырех ракет Storm Shadow
Кроме того, уничтожены 42 беспилотных летательных аппарата ВСУ
Средства противовоздушной обороны РФ за прошедшие сутки перехватили четыре ракеты Storm Shadow и пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч". Кроме того, уничтожены 42 беспилотных летательных аппарата ВСУ, сообщили в Министерстве обороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, огнем из стрелкового оружия за сутки перехвачены четыре крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow и пять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Смерч", - отметили в Минобороны РФ.
Уточняется, что также "уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Нагорное, Горловка, Михайловка Донецкой Народной Республики, Белогоровка, Карамзиновка, Волчеяровка Луганской Народной Республики, Новогоровка, Новое, Мирное Запорожской области, Подстепное и Казачьи Лагери Херсонской области".