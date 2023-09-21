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В Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за сутки сбила пять ракет Storm Shadow

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшие сутки сбили пять ракет Storm Shadow, четыре снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM, также уничтожено 75 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие данные привели в Минобороны РФ.

Российские средства ПВО сбили пять ракет Storm Shadow
© globallookpress.com

"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационная ракета HARM", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, отмечается, что уничтожено 75 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населенных пунктов Мирное, Токмак, Червоногорка, Пологи Запорожской области, Волноваха, Артемовск, Золотаревка Донецкой Народной Республики, Голиково, Лисичанск Луганской Народной Республики, а также Ольшана Харьковской области, Новая Сбурьевка, Саги и Геройское Херсонской области.