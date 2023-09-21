Российские средства ПВО сбили пять ракет Storm Shadow

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшие сутки сбили пять ракет Storm Shadow, четыре снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM, также уничтожено 75 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие данные привели в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять крылатых ракет большой дальности Storm Shadow, четыре реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS, а также противорадиолокационная ракета HARM", - говорится в сообщении ведомства.
Кроме того, отмечается, что уничтожено 75 беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районах населенных пунктов Мирное, Токмак, Червоногорка, Пологи Запорожской области, Волноваха, Артемовск, Золотаревка Донецкой Народной Республики, Голиково, Лисичанск Луганской Народной Республики, а также Ольшана Харьковской области, Новая Сбурьевка, Саги и Геройское Херсонской области.