Российские средства ПВО сбили пять ракет Storm Shadow

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за прошедшие сутки сбили пять ракет Storm Shadow, четыре снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и противорадиолокационную ракету HARM, также уничтожено 75 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Такие данные привели в Минобороны РФ.