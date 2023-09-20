Минобороны сообщило об уничтожении самолета ВВС Украины российским беспилотником

Российский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) уничтожил истребитель МиГ-29 ВВС Украины в Днепропетровской области. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Самолет был уничтожен на аэродроме Долгинцево, уточнил представитель военного ведомства.

Помимо этого, Минобороны сообщило об уничтожении украинского бомбардировщика Су-24м в небе над Николаевской областью. Самолет был поражен истребительной авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России.