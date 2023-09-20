Танк Merkava Mk 2 похитили и сдали в металлолом в Израиле

Злоумышленники похитили основной боевой танк Merkava Mk 2 с территории учебного центра Армии обороны Израиля, расположенного неподалеку от населенного пункта Эльяким (Северный военный округ).

Полиция приступила к поиску, и вскоре наряд на патрульном автомобиле обнаружил тяжелую гусеничную машину на одной из свалок металлолома в районе Нешер. Как сообщают стражи порядка, о своей находке они проинформировали военное ведомство, и в настоящее время проводится расследование случившегося.

Судя по появившемуся в социальных сетях видеоролику, танк находится в небоеспособном состоянии, и, по всей видимости, использовался на полигоне в учебных целях. В то же время, на нем имеется не демонтированное 105-мм нарезное орудие М68.

В настоящее время Merkava Mk 2 сняты с вооружения. Их серийное производство, кстати, началось сорок лет назад - в сентябре 1983 года. В ходе разработке был учтен опыт участия версии Mk 1 в боевых действиях в Ливане. В частности, усилили броневую защиту, доработали автоматическую трансмиссию.

Кроме пушки, огневую мощь обеспечил спаренный 7,62-мм пулемет FN MAG, еще два пулемета такого же типа монтировались на люках башни. Над маской орудия крепился также 12,7-мм М2НВ. В качестве дополнительного вооружения использовался 60-мм противопехотный миномет, применявшийся изнутри боевого отделения.