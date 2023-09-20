Шойгу в Иране показали ракеты и беспилотники

Министр обороны России Сергей Шойгу в ходе визита в Тегеран посетил выставку аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана, где ему показали ракеты и беспилотники иранского производства. Об этом сообщает ТАСС.

© Вадим Савицкий / Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

В частности, главе российского военного ведомства были продемонстрированы тактические ракетные комплексы и баллистические ракеты средней и большой дальностей.

Посетивший выставку Шойгу по окончании своего визита оставил запись в книге почетных гостей.