Рабочая группа по СВО направила президенту России седьмой доклад

Рабочая группа по вопросам спецоперации (СВО) направила президенту РФ Владимиру Путину седьмой доклад, в котором по итогам августа фиксируется снижение числа обращений по непредставлению отпусков мобилизованным. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава рабочей группы Андрей Турчак .

"Очередной доклад рабочей группы по СВО направлен президенту [ РФ ]. По итогам августа фиксируем снижение числа обращений по непредставлению отпусков мобилизованным, проблемам с банками и отсрочкам по здоровью. При этом получаем много обращений о сложностях с оформлением статуса участника боевых действий", - написал Турчак.

Турчак также сообщил, что президенту РФ представлены новые предложения группы. Среди них - предоставление военнослужащим права на бесплатный проезд к месту прохождения военно-врачебной комиссии и обратно; наделение работников частных охранных организаций, обеспечивающих физическую защиту объектов ТЭК и транспортной инфраструктуры, правом противодействия беспилотникам; проработка вопроса о поощрении всех медиков, непосредственно участвующих в оказании первой медпомощи участникам СВО; закрепление отдельных льгот для участников СВО и их детей при поступлении в учреждения среднего профобразования по аналогии с теми, что действуют сейчас при поступлении в вузы; организация централизованной выдачи удостоверений участника боевых действий в филиалах фонда "Защитники Отечества"; автоматическое продление паспортов на период военной службы.