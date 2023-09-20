В МО РФ заявили о договоренности о полном прекращении боевых действий в Карабахе

Как сообщили в ведомстве, "реализация указанных договоренностей будет осуществлена в координации с командованием российским миротворческим контингентом"

Договоренность о полном прекращении боевых действий достигнута при посредничестве командования российским миротворческим контингентом между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха. Об этом сообщили в Минобороны России.

"При посредничестве командования российским миротворческим контингентом между азербайджанской стороной и представителями Нагорного Карабаха достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий", - сказали в военном ведомстве.

Как отметили в МО РФ, "реализация указанных договоренностей будет осуществлена в координации с командованием российским миротворческим контингентом".