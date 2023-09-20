Писториус: ФРГ не отказывается от поставок Taurus Киеву, а изучит данный вопрос
Берлин по-прежнему рассматривает вариант с передачей киевскому режиму крылатых ракет Taurus, но прежде намерен изучить все аспекты и последствия, касающиеся поставок ВСУ этих ракет. Об этом в интервью газете Le Monde рассказал глава немецкого минобороны Борис Писториус.
"Нет, мы не отказываемся поставлять эти ракеты. Мы изучаем запрос и его последствия, что означает учет определенных технических и юридических данных. Я понимаю, что это требует времени. Но крылатые ракеты Taurus - это очень дальнобойные системы", - сказал чиновник.
Ранее президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер в интервью газете Corriere della Sera заявил, что Германия не может дальше заниматься приемом мигрантов, поскольку страна более не имеет соответствующих возможностей. Штайнмайер отметил, что в Германию въехало свыше миллиона беженцев из Украины.