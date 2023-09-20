"Нет, мы не отказываемся поставлять эти ракеты. Мы изучаем запрос и его последствия, что означает учет определенных технических и юридических данных. Я понимаю, что это требует времени. Но крылатые ракеты Taurus - это очень дальнобойные системы", - сказал чиновник.