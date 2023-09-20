Украинский военнопленный рассказал Минобороны РФ, что он попал в ряды ВСУ, получив повестку от работников ЖЭКа. Видео с рассказом мужчины по имени Игорь опубликовано МО РФ.

По словам военнопленного, после мобилизации он некоторое время раздавал повестки на улицах. Игорь признался, что его с товарищами отправили на фронт без должной подготовки, в результате чего они добровольно сдались в плен в первый же день на передовой.

До этого западный дипломат заявил, что союзники Украины требуют доказательства серьезного подхода к борьбе с коррупцией в стране.

На территории Украины с 24 февраля 2022 года действует режим военного положения. 25 февраля Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. В результате военнообязанным мужчинам запрещено покидать страну. Военное положение на Украине неоднократно продлевали.

17 августа сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский подписал законы, которыми продлевается военное положение и мобилизация в стране на три месяца. Теперь мобилизация и военное положение в стране будут действовать до 15 ноября 2023 года.