"Анализ действий Вооруженных сил Азербайджана показывает, что поставлена задача разделить Арцах (непризнанная Нагорно-Карабахская республика - прим. ТАСС) и нанести непоправимый ущерб его жизнеспособности. В течение двух дней упорных боев подразделения Вооруженных сил Арцаха героически оборонялись от противника, превосходившего в несколько раз в живой силе и военной технике, нанеся ему большие потери. К сожалению, у арцахской стороны есть жертвы и раненные. На некоторых участках противнику удалось прорваться к боевым позициям Армии обороны, взять под свой контроль ряд высот и стратегических дорожных узлов", - говорится в его заявлении.



"В сложившейся ситуации действия международного сообщества в направлении прекращения войны и урегулирования ситуации недостаточны. Учитывая все это, власти Республики Арцах принимают предложение командования российской миротворческой миссии по прекращению огня", - указано в нем.