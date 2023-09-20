Армия РФ уничтожила мост в Купянске, по которому ВСУ стягивали резервы
Российская авиация уничтожила мост через реку Оскол в Купянске, по которому Вооруженные силы Украины (ВСУ) стягивали резервы. Об этом в среду, 20 сентября, сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев в эфире телеканала «Россия 24».
— Уничтожена основная переправа, через которую противник стягивал все резервы. Уничтожен нашей авиацией центральный мост в городе Купянске через Оскол, — сказал он.
Также солдаты ВС РФ продолжают уничтожение переправ для украинских войск. Сейчас в районе реки Оскол идут позиционные бои, ВСУ несут серьезные потери.
Недавно начальник разведки дивизии ивановских десантников с позывным «Феникс» рассказал, что село Андреевка полностью разрушено, говорить о его взятии солдатами украинской армии невозможно. При этом, по словам военного, ВСУ удалось взять лишь 100 метров местности, а населенный пункт остается за российской стороной.
Кроме того, ВСУ при попытке наступления при помощи танков и БМП в районе поселка Опытное понесли серьезные потери. Противник пытается улучшить свои позиции, но каких-либо серьезных опасений для российских войск нет.