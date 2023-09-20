Картаполов назвал срок начала призыва в армию по новым правилам

Призывать в армию по новым правилам начнут в 2024 году. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в интервью «Парламентской газете».

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По его словам, большинство новых законов, касающихся призыва, вступят в силу только в будущем году. Кроме того, процесс цифровизации относительно создания реестра призывников и повесток, а также в части ограничительных мер для уклонистов сильно зависит от конкретного региона и идет неравномерно.

«Где-то, условно, есть все необходимые технологии и мощности, где-то их нужно специально заводить и налаживать их работу. Но если говорить в целом, то где-то на последней трети этой работы мы сейчас находимся», — рассказал депутат.

При этом Картаполов допустил, что по новым правилам может пройти ближайший весенний призыв.