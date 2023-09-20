Российские миротворцы эвакуировали более двух тысяч человек из Карабаха

Российский миротворческий контингент эвакуировал более двух тысяч человек, в том числе более тысячи детей, из наиболее опасных районов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщило сегодня Минобороны России, пишет РИА Новости.

19 сентября власти Азербайджана заявили о начале в Нагорном Карабахе «антитеррористических мероприятий», которые направлены на восстановление конституционного строя. В свою очередь, власти Армении обвинили Азербайджан в начале «этнической чистки».

В Минобороны РФ сообщили о том, что российские миротворцы в Нагорном Карабахе зафиксировали ряд нарушений режима прекращения огня со стороны Азербайджана.

По данным российского военного ведомства, российский миротворческий контингент «продолжает выполнение задач на территории Нагорного Карабаха» и оказывает помощь мирным жителям.

«Всего эвакуировано более двух тысяч человек мирного населения из них 1 тысяча 49 детей. Все эвакуированные обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. Кроме того, врачами-специалистами медицинского отряда специального назначения оказана помощь жителям, получившим ранения», - говорится в сообщении.