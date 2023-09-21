$96.22-0.42102.92-0.17

В США оценили новейшую российскую крылатую ракету Х-БД

Новейшие российские крылатые ракеты Х-БД, которые получили стратегические бомбардировщики Ту-160, имеют дальность боевого применения более 6,5 тысячи километров, позволяющую поражать из глубины России цели практически по всей Европе. Такую оценку привел обозреватель американского издания The Drive Томас Ньюдик.

В США оценили новейшую российскую крылатую ракету Х-БД
© ТАСС

Автор отмечает, что подробностей о новой ракете известно мало. По его мнению, вероятнее всего, она создана на основе крылатой ракеты Х-101/102, которую в перспективе должна заменить, а носителем Х-БД, кроме Ту-160, должен стать перспективный авиационный комплекс дальней авиации ПАК ДА.

Обозреватель допускает, что Х-БД получила большую дальность за счет миниатюризации внутренних компонентов Х-101/102, другому типу топлива, усовершенствованию двигателя и аэродинамической конструкции ракеты. По оценке автора, Х-БД, как и Х-101/102, будет отличать низкая радиолокационная заметность.

Ньюдик не исключает, что новая ракета все еще проходит государственные испытания, в связи с чем официально не поступила на вооружение. Автор допускает, что в настоящее время Х-БД проходит испытания в составе Ту-160.

Автор допускает, что гипотетическое развертывание стратегических бомбардировщиков с новой ракетой в арктическом регионе «может быть направлено против Северной Америки».

Ранее в видео Минобороны России, которое опубликовано в Telegram, сообщалось, что сверхзвуковые стратегические бомбардировщики-ракетоносцы Ту-160 получили новые крылатые ракеты Х-БД с дальностью более 6,5 тысячи километров.

Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости