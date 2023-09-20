Forbes: До половины переданных ВСУ танков оказались неисправны

Украинская армия отказалась принимать у ФРГ партию из 10 танков Leopard 1 из-за выявленных дефектов. Немцы оправдывались тем, что поломки произошли в ходе обучения на технике украинских экипажей, но Киев остался непреклонен - на Украине нет ни запчастей, ни технических возможностей для ремонта. Почините, а потом присылайте.

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Ранее таким же манером ВСУ отказались еще от одной партии танков. И дело здесь не только в украинской нахрапистости, но и в особенностях танка Leopard 1. Хорошая подвижность и отличная пушка с мощной оптикой сочетаются в нем с крайне слабой защитой, способной уберечь машину разве что от крупнокалиберного пулемета. Поэтому оптимальная тактика применения старых "Леопардов" - ночью и в постоянном движении, учат украинских танкистов датские инструкторы на базе в Германии.

Но что делать, если танк отказывается двигаться по полям Запорожья? От трети до половины Leopard 1, отправленных на Украину из Европы, оказались неисправны, пишет Forbes. С Leopard 2 ситуация иная - все 72 танка этого типа прибыли в ВСУ работоспособными. Конечно, их выводят из строя российские войска, но это другое.