Вооруженные силы (ВС) России поразили нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге в Полтавской области. Об этом сообщил глава областной военной администрации Дмитрий Лунин в своем Telegram.

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«Есть попадание в нефтеперерабатывающий завод в Кременчуге. Произошел пожар. На месте работают все соответствующие службы. Работа завода временно прекращена», — написал он.

Ранее стало известно о взрыве в украинском городе Харькове, в результате которого повреждено предприятие. Утверждается, что удар наносился с помощью четырех управляемых ракет зенитно-ракетного комплекса С300.