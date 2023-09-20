Конфликт в Нагорном Карабахе: главное за минувшую ночь

19 сентября Минобороны Азербайджана заявило о начале «локальных антитеррористических мер» в Нагорном Карабахе. Минувшей ночью бои продолжались по всей линии соприкосновения, а лидеры разных стран выступили с призывом прекратить кровопролитие.

Главные события ситуации вокруг непризнанной Нагорно-Карабахской республики за минувшую ночь — в материале «Рамблера».

Продолжение боев

Минобороны Азербайджана сообщило об успешном продолжении локальных антитеррористических мер в Карабахе. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства, Вооруженные силы (ВС) Азербайджана уничтожили боевые позиции и военную технику формирований вооруженных сил Армении.

По информации ТАСС, армянские СМИ со ссылкой на омбудсмена Нагорного Карабаха заявили о гибели по меньшей мере 27 человек, включая 2 мирных жителей. По их сведениям, ранены свыше 200 человек.

РИА Новости со ссылкой на армянское госагентство «Арменпресс» также пишет, что в результате обстрела со стороны Азербайджана на 3:00 мск погибли семь мирных жителей: трое женщин, двое детей и двое мужчин.

Российский миротворческий контингент (РМК) в Карабахе продолжает выполнять свои задачи в регионе, несмотря на сложившиеся условия. Об этом в своем Telegram-канале заявил председатель комитета Госдумы по международным делам и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Также минувшей ночью в социальных сетях стала распространяться информация, что ВС Азербайджана якобы обстреляли российских миротворцев, которые находятся в регионе. Позднее Баку опроверг эту информацию, пишет РИА Новости.

Позиция МИД РФ

МИД РФ заявил, что конфликтующие стороны должны остановить кровопролитие и исключить жертвы среди гражданского населения. В заявлении, опубликованном пресс-службой ведомства, отмечается, что на урегулирование конфликта кардинально повлияло признание Ереваном Нагорного Карабаха частью территории Азербайджана в октябре 2022 года и мае 2023 года. Это изменило условие Трехстороннего заявления, а также положение РМК в регионе.

Там подчеркнули, что с момента своего размещения в регионе РМК добросовестно выполнял задачи по поддержанию режима прекращения огня и обеспечению контактов между Баку и Ереваном. Кроме того, они координировали усилия по выравниванию гуманитарной ситуации «на земле».

Реакция мирового сообщества

Госсекретарь США Энтони Блинкен созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Как сообщает РИА Новости, он выразил обеспокоенность ситуацией, призвал к прекращению огня и заявил о поддержке США прямого диалога между Баку и представителями армян, проживающим в регионе.

Алиев заявил ему, что целью войск республики являются «легитимные военные объекты». Он подчеркнул, что операцию остановят, если власти непризнанного Карабаха сдадут оружие и капитулируют.

Также к немедленному прекращению огня призвал генсек ООН Антониу Гутерреш. По его словам, стороны должны вернуться к исполнению договоренностей 2020 года. Он также обеспокоен гуманитарной ситуацией в регионе и попросил облегчить доступ гуманитарных организаций к нуждающимся людям.

Глава МИД Армении Арарат Мирзоян сообщил в X, что на встрече с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем в Нью-Йорке призвал ЕС принять срочные меры на фоне ситуации в Карабахе.