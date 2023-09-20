В США объяснили затягивание контрнаступления ВСУ
Контрнаступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) затянулось из-за общего состояния войск. Об этом заявил глава Генштаба США Марк Милли, передает The Independent.
«Вы можете увидеть общий коллапс, эскалацию, вы можете увидеть много разных вещей, которые произойдут в будущем», — объяснил он.
По его словам, желание Украины вытеснить российские войска военным путем — это очень высокая планка.
Ранее Милли заявил о намерении ВСУ продолжать бои зимой. По его мнению, у украинских войск есть стратегическая инициатива продолжать контрнаступление.
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