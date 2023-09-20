МО Азербайджана: достигнута договоренность о приостановке операции в Карабахе

"Министерство обороны Азербайджанской Республики сообщает, что с учетом обращения представителей армянских жителей Карабаха, поступившего через российский миротворческий контингент, достигнута договоренность о приостановлении антитеррористических мероприятий локального характера 20 сентября 2023 года в 13:00 [12:00 мск]", - говорится в сообщении.