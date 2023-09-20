Мобилизация: последние новости на сегодня 20 сентября 2023 о частичной мобилизации в России

В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 20 сентября 2023, в материале «Рамблера».

Участники СВО в Новосибирской области смогут бесплатно получить земельный участок

Видео дня

Новая категория граждан РФ сможет бесплатно получить земельный участок. О расширении перечня льготных категорий россиян распорядилось правительство Новосибирской области на очередном заседании под руководством губернатора Андрея Травникова, передает «Российская газета».

Как говорится в сообщении, изменениям подвергся областной закон об отдельных вопросах регулирования земельных отношений. Теперь бесплатно получить землю смогут как российские военнослужащие, принимавшие участие в боях на Украине, так и лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, а также члены их семей.

Земельный участок предлагается использовать для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства или огородничества, а также личного подсобного хозяйства.

Депутат Романов рассказал о приоритетах осенней сессии Госдумы

Он уточнил, что формирование новой экономики развития и социальный блок — все еще приоритеты деятельности ГД. Главной же целью государственной социальной политики он назвал поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также семей с детьми.

«Сейчас в законодательном портфеле Госдумы сформирован новый пакет профильных инициатив, которые будут учтены в проекте нового федерального бюджета. В то же время, наша стратегическая задача, — добиваться всестороннего развития», — указал Романов.

Участники СВО получили госнаграды и воинские звания в госпитале имени Вишневского

Участники специальной военной операции получили воинские звания и государственные награды, а также сертификаты об окончании курса дополнительного профессионального образования. Об этом пишет «Звезда» со ссылкой на информацию Министерства обороны РФ.