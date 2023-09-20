Мобилизация: последние новости на сегодня 20 сентября 2023 о частичной мобилизации в России
В последние месяцы российская армия пополнилась примерно 300 тыс. мобилизованных. Самые свежие новости о них на сегодня, 20 сентября 2023, в материале «Рамблера».
Участники СВО в Новосибирской области смогут бесплатно получить земельный участок
Новая категория граждан РФ сможет бесплатно получить земельный участок. О расширении перечня льготных категорий россиян распорядилось правительство Новосибирской области на очередном заседании под руководством губернатора Андрея Травникова, передает «Российская газета».
Как говорится в сообщении, изменениям подвергся областной закон об отдельных вопросах регулирования земельных отношений. Теперь бесплатно получить землю смогут как российские военнослужащие, принимавшие участие в боях на Украине, так и лица, заключившие контракт о пребывании в добровольческом формировании, а также члены их семей.
Земельный участок предлагается использовать для индивидуального жилищного строительства, ведения садоводства или огородничества, а также личного подсобного хозяйства.
Депутат Романов рассказал о приоритетах осенней сессии Госдумы
Государственная Дума РФ намерена сосредоточиться на реализации послания президента РФ Владимира Путина, плановом периоде 2025-2026 и формировании проекта федерального бюджета на 2024 год. Такое заявление сделал первый заместитель председателя комитета по контролю, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов, пишет «Газета.ру».
Он уточнил, что формирование новой экономики развития и социальный блок — все еще приоритеты деятельности ГД. Главной же целью государственной социальной политики он назвал поддержку участников специальной военной операции и их семей, а также семей с детьми.
«Сейчас в законодательном портфеле Госдумы сформирован новый пакет профильных инициатив, которые будут учтены в проекте нового федерального бюджета. В то же время, наша стратегическая задача, — добиваться всестороннего развития», — указал Романов.
Участники СВО получили госнаграды и воинские звания в госпитале имени Вишневского
Участники специальной военной операции получили воинские звания и государственные награды, а также сертификаты об окончании курса дополнительного профессионального образования. Об этом пишет «Звезда» со ссылкой на информацию Министерства обороны РФ.
Кузнецов поблагодарил солдат от имени министра обороны России Сергея Шойгу. Он воздал должное их мужеству, отваге и храбрости.