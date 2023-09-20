Военный рассказал о ситуации в Андреевке

«Там вообще ничего нет»: российский боец рассказал про положение в Андреевке
Село Андреевка полностью разрушено, говорить о его взятии солдатами украинской армии невозможно. Об этом заявил начальник разведки дивизии ивановских десантников с позывным «Феникс».
— Андреевка полностью разрушена, там вообще ничего нет, говорить, что они взяли населенный пункт, нельзя. Глупо сидеть в пустыне, поэтому наши заняли более выгодный рубеж, чтобы сохранить жизнь солдатам, — сказал он.
При этом, по словам военного, ВСУ удалось взять лишь 100 метров местности, а населенный пункт остается за российской стороной, передает его слова РИА Новости.
Накануне временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска пытаются безуспешно закрепиться в Клещеевке и Андреевке. По его словам, Андреевка уже практически разрушена. ВСУ пытаются зайти на территорию бывшего села, однако российские военные при поддержке авиации мешают их продвижению.
Кроме того, ВСУ при попытке наступления при помощи танков и БМП в районе поселка Опытное понесли серьезные потери. Противник пытается улучшить свои позиции, но каких-либо серьезных опасений для российских войск нет.