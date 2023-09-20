Военный рассказал о ситуации в Андреевке

Село Андреевка полностью разрушено, говорить о его взятии солдатами украинской армии невозможно. Об этом заявил начальник разведки дивизии ивановских десантников с позывным «Феникс».

— Андреевка полностью разрушена, там вообще ничего нет, говорить, что они взяли населенный пункт, нельзя. Глупо сидеть в пустыне, поэтому наши заняли более выгодный рубеж, чтобы сохранить жизнь солдатам, — сказал он.

При этом, по словам военного, ВСУ удалось взять лишь 100 метров местности, а населенный пункт остается за российской стороной, передает его слова РИА Новости.

Накануне временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что украинские войска пытаются безуспешно закрепиться в Клещеевке и Андреевке. По его словам, Андреевка уже практически разрушена. ВСУ пытаются зайти на территорию бывшего села, однако российские военные при поддержке авиации мешают их продвижению.