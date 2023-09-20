РИА Новости: ВСУ используют кассетные боеприпасы в качестве мин под Харьковом

Часть кассетных боеприпасов Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для дистанционного минирования территории. Об этом сообщил РИА Новости мотострелок 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск. По его словам, украинские солдаты применяют кассетные боеприпасы, большинство из которых не разрывается.

© Shutterstock

"Возможно, это и есть минирование нашей местности противником", - уточнил командир мотострелкового подразделения. Он подчеркнул, что неразорвавшиеся суббоеприпасы остаются на деревьях или на земле и могут детонировать в любой момент.