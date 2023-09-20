РИА Новости: ВСУ используют кассетные боеприпасы в качестве мин под Харьковом

Часть кассетных боеприпасов Вооруженные силы Украины (ВСУ) используют для дистанционного минирования территории. Об этом сообщил РИА Новости мотострелок 1-й гвардейской танковой армии Западной группировки войск. По его словам, украинские солдаты применяют кассетные боеприпасы, большинство из которых не разрывается.
"Возможно, это и есть минирование нашей местности противником", - уточнил командир мотострелкового подразделения. Он подчеркнул, что неразорвавшиеся суббоеприпасы остаются на деревьях или на земле и могут детонировать в любой момент.
Военнослужащий обратил внимание, что инженерный группы разминирования уничтожают найденные снаряды. Он напомнил, что калибр артиллерийского боеприпаса "натовский" - 155 мм. 17 сентября ВСУ ударили по Донецку кассетными снарядами. По данным представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в 03:30 ВСУ нанесли удар по Киевскому району города.