Корвет "Гремящий" поразил цель ракетой "Калибр"
Корвет "Гремящий" поразил корабль условного противника ракетой "Калибр". Учения Тихоокеанского флота "Финвал-2023" проходят в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на полуострове Чукотка.
Главная их цель - защита коммуникаций Северного морского пути, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Руководит учениями главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. По легенде, к границе территориальных вод страны приблизился условный противник. Экипаж корвета использовал крылатые ракеты "Калибр". Цель, находившуюся на расстоянии более 300 км от места пуска, успешно поразили.
В учениях "Финвал-2023" задействованы надводные корабли, подлодки, авиация, береговые комплексы "Бал" и "Бастион", бронетехника высокой проходимости. Как добавили в пресс-службе Минобороны РФ, учение носит оборонительный характер. Военные совершенствуют свои действия на северо-восточных рубежах страны.