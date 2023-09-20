Корвет "Гремящий" поразил цель ракетой "Калибр"

Корвет "Гремящий" поразил корабль условного противника ракетой "Калибр". Учения Тихоокеанского флота "Финвал-2023" проходят в акватории Чукотского и Берингова морей, а также на полуострове Чукотка.

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Главная их цель - защита коммуникаций Северного морского пути, сообщает пресс-служба Минобороны РФ. Руководит учениями главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. По легенде, к границе территориальных вод страны приблизился условный противник. Экипаж корвета использовал крылатые ракеты "Калибр". Цель, находившуюся на расстоянии более 300 км от места пуска, успешно поразили.