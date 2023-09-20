Спецоперация на Украине 20 сентября: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 20 сентября 2023 года.

ВС России за сутки отразили семь атак ВСУ

Российские военнослужащие за сутки отразили семь атак противника на Запорожском, Донецком, Краснолиманском и Южно-Донецком направлениях. Об этом пишет RT со ссылкой на информацию Министерства обороны РФ.

Кроме того, российские войска уничтожили пять артиллерийских систем М777 производства США и три польские САУ Krab, сбили около 40 беспилотных летательных аппаратов в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях.

ВСУ нанесли удар по поселку в Херсонской области

Вооруженные силы Украины ударили по поселку Каиры Херсонской области, в результате инцидента девять человек получили ранения. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал главы правительства региона Андрей Алексеенко.

Он уточнил, что артиллерийский обстрел «не давал головы поднять», все случилось внезапно, и один из пострадавших скончался в результате этой атаки. Остальных врачам удалось спасти.

Алексеенко указал, что «это потери одного утра в маленьком поселке Каиры». По его словам, массированный обстрел мирных кварталов продолжался почти три часа.

За прошедшие сутки ВСУ выпустили по ДНР 90 снарядов

Вооруженные силы Украины выпустили по населенным пунктам ДНР в общей сложности 90 снарядов. Об этом пишет RT со ссылкой на Telegram-канал представительства ДНР в СЦКК.